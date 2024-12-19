​Зеленський: ніяких "стамбульських угод" не існує, це - старечі фантазії Путіна

Президент Володимир Зеленський наголосив, що так звані "стамбульські угоди" не існують в реальності і є "старечими фантазіями" Владіміра Путіна.

Про це він заявив на пресконференції в Брюсселі.

Відповідаючи на питання чи готова Україна до перемовин з Росією на основі так званих "стамбульських угод", Зеленський сказав, що це були не угоди, а ультиматум Росії щодо капітуляції України.

"В цілому здивований щодо його заяви, що він до чогось готовий... Він же постійно каже, що я нелегітимний... В ультиматумі було, і вони завжди про це говорять, «демілітаризація», «денацифікація»... Головний нацист на сьогодні на планеті - Путін - говорить про денацифікацію українців... . Він просто пропонував Україні здатися, заморозити конфлікт, змінити напрямок розвитку - ані Європа, ані НАТО, а напрямок - в Російську Федерацію, щоб вони керували нашою державою, позбавити нас незалежності. І ця людина говорить, що це якісь угоди... Просто старий фантазер. Він живе в іншому світі, в своєму акваріумі", - сказав Зеленський.

У перші тижні після початку повномасштабної війни в Україні українська і російська делегації зустрічалися задля перемовин у Білорусі і в Туреччині. Успіхом розмови не завершилися, і росіяни не припиняли вчиняти воєнні злочини під час переможного процесу. Україна відкинула можливість переговорів із Путіним і сказала, що переговори про кінець війни можуть бути лише відповідно до української формули миру.

Нещодавно газета The Wall Street Journal повідомила, що отримала доступ до драфту угоди між Україною і РФ, що не був підписаний. Згідно з ним, Україна мала б закріпити за собою "постійний нейтральний статус без участі в військових блоках", а контроль над Кримом закріплювали за Росією.

Упродовж 2014-2022 років Україна провела близько 200 раундів переговорів з Росією. Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, за цей період було досягнуто 20 угод про припинення вогню і всіх їх Росія швидко порушила.