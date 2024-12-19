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У "парламенті" невизнаної Абхазії депутати влаштували стрілянину, є загиблий і поранений

Між парламентарями стався конфлікт під час обговорення документа про заборону майнінгу. 

У "парламенті" невизнаної Абхазії депутати влаштували стрілянину, є загиблий і поранений
Ілюстративне фото
Фото: radio.vesti.ru

У будівлі "парламенту" сепаратистського регіону Грузії Абхазії сталася стрілянина. В результаті загинув депутат, ще один дісав поранення.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Телеграм-канал АМРА-life стверджує, що між депутатами стався конфлікт під час обговорення документу про заборону майнінгу. 

"Адгур Харазія і Кан Кварчія вступили в суперечку, в результаті якої Адгур дістав зброю і почав стріляти в Кана. Загиблий Вахтанг Голандзія намагався їх розійняти", – пише видання. Кан Кварчія поранений.

Смерть Голандзії підтвердила пресслужба МОЗ сепаратистського регіону. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

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