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Катер ВМС Індії врізався у пором, загинули 13 людей

Серед загиблих один військовослужбовець ВМС та двоє представників виробника обладнання, яке тестували.

Катер ВМС Індії врізався у пором, загинули 13 людей
Швидка допомога чекає на врятованого пасажира з човна, який перекинувся біля узбережжя Аравійського моря біля Воріт Індії в Мумб
Фото: EPA/UPG

Біля Мумбаї швидкісний катер ВМС Індії врізався у пором, внаслідок чого загинули 13 людей.

Про це повідомляє Barron`s із посиланням на AFP.

“Військово-морський катер, який проходив випробування двигуна, не впорався із керуванням і зіткнувся із пасажирським поромом”, – повідомили у ВМС Індії і додали, що зіткнення сталося у результаті несправності двигуна.

Серед загиблих один військовослужбовець ВМС та двоє представників виробника обладнання, яке тестували. Крім того, двоє людей отримали серйозні поранення, їх доставили до військово-морського госпіталю.

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Переповнений пасажирами пором перекинувся, з нього врятували понад 100 людей.

  • Щонайменше 10 дітей загинули та ще 16 отримали поранення під час масштабної пожежі, що спалахнула у відділенні інтенсивної терапії новонароджених Медичного коледжу Махарані Лакшмі Бай у Джхансі, що в Індії.
  • У індійському північному штаті Уттараханд щонайменше 36 людей загинули внаслідок падіння автобуса в урвище.
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