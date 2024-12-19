Катер ВМС Індії врізався у пором, загинули 13 людей

Серед загиблих один військовослужбовець ВМС та двоє представників виробника обладнання, яке тестували.

Швидка допомога чекає на врятованого пасажира з човна, який перекинувся біля узбережжя Аравійського моря біля Воріт Індії в Мумб

Біля Мумбаї швидкісний катер ВМС Індії врізався у пором, внаслідок чого загинули 13 людей.

Про це повідомляє Barron`s із посиланням на AFP.

“Військово-морський катер, який проходив випробування двигуна, не впорався із керуванням і зіткнувся із пасажирським поромом”, – повідомили у ВМС Індії і додали, що зіткнення сталося у результаті несправності двигуна.

Серед загиблих один військовослужбовець ВМС та двоє представників виробника обладнання, яке тестували. Крім того, двоє людей отримали серйозні поранення, їх доставили до військово-морського госпіталю.

Переповнений пасажирами пором перекинувся, з нього врятували понад 100 людей.