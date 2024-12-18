Сенат Чехії одностайно прийняв резолюцію, якою визнав депортацію кримських татар актом геноциду.
Про це йдеться на офіційній сторінці Меджлісу кримськотатарського народу.
Зазначається, що за рішення віддали 70 голосів, 0 – проти, 0 – утримались.
Чехія стала сьомою країною, що визнала геноцидом депортацію кримськотатарського народу в травні 1944 року. До цього відповідні рішення були прийняти парламентами України, Литви, Латвії, Естонії, Канади та Польщі.
Також у сенаті виступив народний депутат України Мустафа Джемілєв.
- У жовтні парламент Естонської Республіки схвалив визнав масову депортацію кримськотатарського народу радянським режимом актом геноциду.