Сенат Чехії одностайно прийняв резолюцію, якою визнав депортацію кримських татар актом геноциду.

Про це йдеться на офіційній сторінці Меджлісу кримськотатарського народу.

Зазначається, що за рішення віддали 70 голосів, 0 – проти, 0 – утримались.

Чехія стала сьомою країною, що визнала геноцидом депортацію кримськотатарського народу в травні 1944 року. До цього відповідні рішення були прийняти парламентами України, Литви, Латвії, Естонії, Канади та Польщі.

Також у сенаті виступив народний депутат України Мустафа Джемілєв.