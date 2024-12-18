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Сенат Чехії визнав депортацію кримських татар геноцидом

Рішення ухвалили одностайно. 

Сенат Чехії визнав депортацію кримських татар геноцидом
Мустафа Джемілєв виступає у чеському Сенаті
Фото: Скріншот відео із фейсбуку Меджлісу кримськотатарського народу.

Сенат Чехії одностайно прийняв резолюцію, якою визнав депортацію кримських татар актом геноциду. 

Про це йдеться на офіційній сторінці Меджлісу кримськотатарського народу.

Зазначається, що за рішення віддали 70 голосів, 0 – проти, 0 – утримались.

Чехія стала сьомою країною, що визнала геноцидом депортацію кримськотатарського народу в травні 1944 року. До цього відповідні рішення були прийняти парламентами України, Литви, Латвії, Естонії, Канади та Польщі.

Також у сенаті виступив народний депутат України Мустафа Джемілєв

  • У жовтні парламент Естонської Республіки схвалив визнав масову депортацію кримськотатарського народу радянським режимом актом геноциду.
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