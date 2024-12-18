Boeing відновила виробництво літаків після страйку працівників

Компанія Boeing відновила виробництво всіх програм літаків, яке було зупинено через страйк робітників на північному заході Тихоокеанського регіону.
Про це пише Reuters.
"Ми виділили час, щоб переконатися, що всі члени виробничої команди проходять навчання та сертифікацію, а також розмістили запаси на оптимальних рівнях для безперебійного виробництва", – зазначила гендиректорка Boeing Commercial Airplanes Стефані Поуп.
У листопаді Boeing поставила лише 13 комерційних літаків, що становить менше чверті від 56 лайнерів, які вона передала замовникам 12 місяцями раніше.
- У жовтні "Boeing" оголосив про намір скоротити близько 10% своїх співробітників, внаслідок чого без роботи залишаться 17 тисяч людей.
- у січні репутації компанії було завдано величезного удару через інцидент з безпекою на борту нового лайнера Max, після чого директор пішов у відставку. А пізніше влітку космічна капсула Starliner не змогла забрати з МКС двох астронавтів, через що ті буквально застрягли на станції на довгих вісім місяців.