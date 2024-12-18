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Boeing відновила виробництво літаків після страйку працівників

У листопаді компанія поставила лише 13 комерційних літаків.

Boeing відновила виробництво літаків після страйку працівників
Ілюстративне фото
Фото: Wikipedia

Компанія Boeing відновила виробництво всіх програм літаків, яке було зупинено через страйк робітників на північному заході Тихоокеанського регіону. 

Про це пише Reuters

"Ми виділили час, щоб переконатися, що всі члени виробничої команди проходять навчання та сертифікацію, а також розмістили запаси на оптимальних рівнях для безперебійного виробництва", – зазначила гендиректорка Boeing Commercial Airplanes Стефані Поуп.

У листопаді Boeing поставила лише 13 комерційних літаків, що становить менше чверті від 56 лайнерів, які вона передала замовникам 12 місяцями раніше.

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