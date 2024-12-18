Папа Римський розповів про подвійну спробу замаху на його життя у 2021 році

Папа Римський Франциск на честь свого 88-го дня народження поділився з італійською пресою деякими уривками зі своєї автобіографії "Надія", яка має з'явитися на полицях книгарень у січні.

Як пише The Guardian, понтифік розповів про те, що у 2021 році на нього намагалися скоїти одразу два замахи в один день. Під час історичного візиту до Іраку двоє терористів-камікадзе мали підірвати бомби поблизу папського кортежу.

Франциск згадав, що його застерігали від візиту до північних регіонів Іраку, які постраждали від війни з "Ісламською державою", проте він наполіг на поїздці. Трагедії вдалося уникнути завдяки скоординованим діям британської розвідки та місцевої поліції: після повідомлення про підшготовку замахів правоохоронці затримали та ліквідували зловмисників.