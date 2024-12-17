Ізраїльські військові знищили терористів у підземному тунелі в Смузі Гази

Під час операції загинули троє ізраїльських військових.

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Ізраїльські військові знищили терористів у підземному тунелі

Ізраїльські військові виявили у Джабалії, в Смузі Гази, шахту підземного тунелю, в якій забарикадувався осередок терористів.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

“Шахта тунелю довжиною приблизно півкілометра і глибиною десятки метрів включала житлові приміщення та проходи”, - йдеться у повідомленні.

В результаті дій ізраїльських військових траса тунелю, стовбур тунелю та всі знахідки були знищені.

Під час операції троє солдатів ЦАХАЛ загинули в бою.