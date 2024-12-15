Ізраїль закриває посольство в Ірландії: Дублін “перетнув всі червоні лінії”

Ізраїль відкликав свого посла в травні після того, як Ірландія заявила про визнання палестинської держави.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар голосив про закриття посольства країни в Ірландії, посилаючись на жорстку антиізраїльську політику ірландського уряду.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Ізраїль відкликав свого посла в травні після того, як Ірландія стала однією з трьох країн ЄС, які заявили, що в односторонньому порядку визнають палестинську державу. Дублін не відкликав свого посла у Єрусалимі.

У березні кабінет міністрів Ірландії проголосував за приєднання до справи Південної Африки щодо звинувачення Ізраїлю в “геноциді” в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

“Антисемітські дії та риторика, які Ірландія вживає проти Ізраїлю, базуються на делегітимізації та демонізації єврейської держави та на подвійних стандартах”, ‒ йдеться у заяві Саар.

Міністр додав, що Ірландія перетнула всі червоні лінії у своїх відносинах з Ізраїлем.

“Ізраїль інвестуватиме свої ресурси у розвиток двосторонніх відносин з країнами світу відповідно до пріоритетів, які також випливають із ставлення різних країн до нього”, ‒ каже очільник міністерства.

Так, за словами Саара, що Ізраїль відкриє посольство в Молдові, яка вже має посольство в Ізраїлі. Очікується, що відкриття відбудеться наступного року, Єрусалим починає процес пошуку місця та призначення посла.

“Є країни, які зацікавлені у зміцненні своїх зв’язків з Ізраїлем і ще не мають ізраїльського посольства. Ми відкоригуємо ізраїльську дипломатичну структуру наших представництв, приділяючи увагу, серед іншого, підходам і діям різних країн щодо Ізраїлю на політичній арені”, ‒ зазначив він.