Президент Південної Кореї, якому оголосили імпічмент, проігнорував допит у прокуратурі

Президент Юн Сок Йоль проігнорував виклик у прокуратуру на неділю, повідомляє інформаційне агентство Yonhap.

У спеціальній прокуратурі, яка займається розслідуванням невдалого введення Юном воєнного стану, повідомили, що надіслали Юну повістку минулої середи. Президента просили з’явитися в центральну окружну прокуратуру Сеула для допиту о 10:00 неділю, однак Юн не прийшов.

Прокурори планують надіслати новий виклик Юну в понеділок.

Юна звинувачують у зловживанні повноваженнями для оголошення воєнного стану в неконституційних і незаконних цілях і наказу військовим командирам направити війська до Національних зборів і заарештувати ключових політичних фігур.

Оскільки слідчі намагаються визначити, чи влаштував Юн “заколот”, відсторонений президент перебуває під забороною на в'їзд.