Президент Південної Кореї, якому оголосили імпічмент, проігнорував допит у прокуратурі

Президент Юн Сок Йоль проігнорував виклик у прокуратуру на неділю, повідомляє інформаційне агентство Yonhap.
У спеціальній прокуратурі, яка займається розслідуванням невдалого введення Юном воєнного стану, повідомили, що надіслали Юну повістку минулої середи. Президента просили з’явитися в центральну окружну прокуратуру Сеула для допиту о 10:00 неділю, однак Юн не прийшов.
Прокурори планують надіслати новий виклик Юну в понеділок.
Юна звинувачують у зловживанні повноваженнями для оголошення воєнного стану в неконституційних і незаконних цілях і наказу військовим командирам направити війська до Національних зборів і заарештувати ключових політичних фігур.
Оскільки слідчі намагаються визначити, чи влаштував Юн “заколот”, відсторонений президент перебуває під забороною на в'їзд.
- Юну оголосили імпічмент під час голосування в парламенті в суботу, через 11 днів після того, як він оголосив воєнний стан, який кілька годин потому скасували Національні збори.
- Його відсторонено від виконання обов'язків відповідно до рішення Конституційного Суду “про поновлення його на посаді або зняття з посади”. Обов’язки президента виконує прем'єр-міністр Хан Дак Су.
- Нещодавно влада Сеула наклала заборону на виїзд президента за кордон і провела обшук у його офісі під час розслідування введення воєнного стану. Також йому оголосили підозру у держзраді.