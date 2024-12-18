У Польщі заявили про початкову готовність інтегрованої системи управління ППО IBCS

За допомогою IBCS США разом з Польщею захищатимуть небо над Центральною Європою.

У Польщі заявили про початкову готовність системи ППО Wisła та її інтеграцію із системою бойового управління ППО IBCS.

Як пише RMF24, про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За його словами, це – історичний момент і великий момент для оперативних можливостей польської армії.

Глава Міноборони Польщі зазначив, що побудова протиповітряної оборони є найбільшим і "дуже дорогим" завданням. Він підкреслив, що, будуючи власну систему ППО, Польща робить висновки з війни в Україні.

За допомогою IBCS США разом з Польщею захищатимуть небо над Центральною Європою.

За межами країни система IBCS наразі використовується лише американськими військовими. У травні минулого року там повідомили, що система досягла початкової оперативної готовності.

Держдепартамент США одобрив продаж Польщі цієї системи у вересні минулого року.

До пакета серед іншого увійшли 93 командні та контрольні пункти EOC (Engagement Operation Centers) і 175 радіоліній IFCN (Integrated Fire Control Network).

"Wisla" та "Narew" є ключовими елементами побудови системи протиповітряної та протиракетної оборони Польщі.

Вся система у результаті складатиметься із трьох рівнів: найвищий з них – це системи середньої дальності "Вісла", тобто батареї Patriot із радіусом дії приблизно до 150 км. Другий рівень – це системи малої дальності "Narew", ефективних на відстані до 25 км. Найнижчий рівень – це Pilica та краще озброєні системи Pilica+, призначені для збивання ворожих ракет, безпілотників або літаків на відстані кількох кілометрів.