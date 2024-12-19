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З 1 січня Белград зробить громадський транспорт безкоштовним для всіх мешканців

Беглград ‒ одна з небагатьох великих європейських столиць без метрополітену.

З 1 січня Белград зробить громадський транспорт безкоштовним для всіх мешканців
Фото: Anka Petrovic/Anka Agency International/picture alliance

Белград має намір запропонувати безкоштовний громадський транспорт для всіх мешканців із 1 січня 2025 року, пише DW.

Мер сербської столиці Олександр Шапіч уточнив ‒ це означає, що “ніхто більше не повинен платити за квиток”.

Беглград з 1,7 мільйонів жителів ‒ одна з небагатьох великих європейських столиць без метрополітену. Але це не перше місто в Європі, яке зробило громадський транспорт безкоштовним. Раніше таку ініціативу запровадили Люксембург і Таллінн в Естонії.

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У Белграді фіксують велику щільність автомобілів, тому жителі стикаються з годинами заторів, пересуваючись містом.

За останнє десятиліття кількість автомобілів зросла на 250 тисяч, зазначив Сапіч.

Хоча влада пообіцяла створити систему метро до 2030 року, план зіткнувся з численними затримками, які поки що зупинили проєкт.

Сапіч також пообіцяв до 2027 року повністю замінити міський парк автобусів, трамваїв і тролейбусів.

Белградська трамвайна система існує з 1892 року, має загальну довжину 127 кілометрів і є однією з найдовших мереж у Європі.

  • Тиждень тому стало відомо, що німецький Гамбург введе повну заборону на зброю у громадському транспорті. Раніше уряд Німеччини ухвалив закон, який надає землям більше повноважень для підвищення громадської безпеки.
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