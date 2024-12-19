​Данія передасть Україні 23-й пакет допомоги для посилення ППО і бойової авіації

Крім того, Данія у співпраці зі Швецією подарує Україні декілька бойових машин піхоти CV90.

Данія оголосила про 23-й пакет допомоги Україні, на який виділяється 2,1 мільярда крон для посилення протиповітряної оборони та бойової авіації.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міноборони Данії.

"Одна з найнагальніших потреб України наразі - це здатність захистити себе від російських авіаударів. Ось чому ми приділяємо пріоритетну увагу більшій підтримці протиповітряної оборони. Крім того, пакет містить фінансовий внесок в експлуатацію потенціалу бойової авіації України, у створенні якого Данія відіграла особливу роль, і пожертвувавши бойові літаки F-16, і підготувавши особовий склад", - заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Крім цього, Данія у співпраці зі Швецією передає в дар декілька бойових машин піхоти CV90, а також направляє більше персоналу для розширеної підтримки НАТО України і розширює внесок персоналу в місію військової підтримки України ЄС.

"Росія не шкодує засобів у своїй незаконній війні. Це відзначають російські атаки на українську енергетичну систему, спрямовані на тиск на українське населення в холодні зимові місяці. Це нелюдяно. Це робить ще важливішим, щоб Європа і Данія продовжували підтримувати Україну, особливо українську протиповітряну оборону. Ми маємо поставити Україну в найкраще становище", - наголосив міністр закордонних справ Троельс Лунд Поульсен.