​Україна не займатиметься продовженням транзиту російського газу, - Зеленський

"Якщо це буде не російський газ, а іншої країни, то Україна готова розглядати такий варіант".

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не займатиметься продовженням транзиту російського газу.

Про це він заявив на пресконференції у Брюсселі.

"Ми не будемо займатися продовженням транзиту російського газу. Ми не будемо давати можливості заробляти додаткові мільярди на нашій крові", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що будь-яка країна світу, яка може отримати щось дешеве від Росії, врешті-решт стане залежною від Російської Федерації.

"Тому транзитувати російський газ ми не будемо", - наголосив Зеленський.

Він розповів, що в розмові з прем'єр-міністром Словаччини заявив, що якщо це буде не російський газ, а іншої країни, то Україна готова розглядати такий варіант.