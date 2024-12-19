​Україна не займатиметься продовженням транзиту російського газу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не займатиметься продовженням транзиту російського газу.
Про це він заявив на пресконференції у Брюсселі.
"Ми не будемо займатися продовженням транзиту російського газу. Ми не будемо давати можливості заробляти додаткові мільярди на нашій крові", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що будь-яка країна світу, яка може отримати щось дешеве від Росії, врешті-решт стане залежною від Російської Федерації.
"Тому транзитувати російський газ ми не будемо", - наголосив Зеленський.
Він розповів, що в розмові з прем'єр-міністром Словаччини заявив, що якщо це буде не російський газ, а іншої країни, то Україна готова розглядати такий варіант.
- Транзит російського газу з Росії до Євросоюзу українською територією зупиниться на початку наступного року: 1 січня завершиться п'ятирічний контракт "Натфогазу" і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на 10 років, але через повномасштабну війну Україна цього не робитиме. Більше на цю тему – в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і раніше говорив, що Україна не збирається продовжувати транзит газу нафтопроводом "Дружба". В Угоді про Асоціацію є обов'язок України забезпечувати країни Євросоюзу газом і нафтою. Україна готова виконувати угоду про Асоціацію, але не готова співпрацювати з Росією. Газ із Росії цим шляхом отримувала, зокрема Словаччина. Також купувати російський газ продовжує Угорщина.