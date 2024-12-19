Компанія «Епіцентр» та благодійний фонд «Надія» продовжують надавати масштабну допомогу українським військовим медикам.

У межах цієї співпраці передано більш ніж 50 апаратів для серцево-легеневої реанімації Easy Pulse (Швейцарія), які критично важливі на етапах евакуації та стабілізації поранених. Також медики отримали евакуаційні автомобілі для транспортування поранених із поля бою та сучасні системи РЕБ з імерсійною системою охолодження, які зберігають життя на передовій. Загальна вартість допомоги вже перевищила 50 млн грн.

Апарати для серцево-легеневої реанімації Easy Pulse

«Ми розуміємо, наскільки важлива кожна хвилина в умовах війни, і наш обов’язок – підтримувати тих, хто щодня рятує життя українців. Ситуація залишається надзвичайно складною. Військові медики працюють у постійній напрузі, ризикуючи своїм життям заради кожного з нас. Саме тому важливою є кожна ініціатива, спрямована на забезпечення їх сучасним обладнанням, яке дає шанс на порятунок у найкритичніші моменти», – зазначила співзасновниця компанії «Епіцентр» Галина Герега.

Благодійний фонд «Надія» спільно з партнерами з перших днів повномасштабного вторгнення надає допомогу медичній сфері, а також підрозділам українських захисників.

Easy Pulse

«Рятувати життя – це найвища місія, особливо в умовах війни. Ми не маємо права зупинятися, адже від нашої підтримки залежить доля багатьох хлопців і дівчат, які борються за свободу України. Благодійність зараз – це не просто допомога, а наш обов’язок перед тими, хто захищає країну», – підкреслив голова наглядової ради фонду і перший заступник голови Комітету ВРУ з питань здоров’я нації Валерій Дубіль.

Фонд регулярно доставляє цінне обладнання, таке як реанімаційні апарати, операційні столи, кабінети гастроколоноскопії, хірургічне обладнання до медичних інститутів, лікарень, стабілізаційних пунктів і польових шпиталів у різних регіонах України.

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