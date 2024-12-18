Україна отримала другий транш у розмірі 4,1 млрд євро за програмою Ukraine Facility

Україна отримала 4,1 млрд євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility. Це другий регулярний платіж, виділений Європейською комісією в межах цього інструменту, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що черговий транш став результатом виконання нашою державою усіх заходів, визначених Планом України.
Загальна цьогорічна допомога за ініціативою Ukraine Facility складає 16,1 мільярда євро. Загалом у її межах передбачено надання Україні 50 млрд євро. Програма діятиме з 2024 до 2027 року.
“Дякуємо ЄС за непохитну підтримку України, яка має велике значення для зміцнення економічної стійкості країни та трансформації на шляху до повноправного членства в ЄС”, – написав Шмигаль.
- У квітні Європейська комісія підтримала план реформ від уряду України Ukraine Plan у межах механізму Ukraine Facility. Він визначає умови отримання 50 млрд євро макрофінансової допомоги у 2024-2027 роках.
- Сьогодні, 18 грудні, у межах виконання вимог Ukraine Facility Plan Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний закон щодо програми розвитку мінерально-сировинної бази України.