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Декілька грузинських високопосадовців потрапили під санкції Великобританії

Обмеження вели через причетність до жорстокого розгону протестувальників і напади на журналістів.

Декілька грузинських високопосадовців потрапили під санкції Великобританії
Британський прем’єр-міністр Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Британія запровадила санкції проти кількох високопосадовців Грузії, передає «Європейська правда».

Обмежувальні заходи торкнулися міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелауріа та його заступника Александра Дарахвелідзе, керівника департаменту поліції Тбілісі Сулхана Тамазашвілі, глави департаменту з особливих доручень Звіада Харазішвілі та його заступника Мілері Лагазаурі.

Ці особи Лондон вважає відповідальних за насильницькі напади на журналістів і протестувальників.

Підсанкційним особам заборонили вʼїзд до Британії, всі їхні активи в цій країні заморозять.

«Наші сьогоднішні дії свідчать про те, що Велика Британія підтримує народ Грузії і розгляне всі можливості для притягнення винних до відповідальності», – заявив із цього приводу керівник британського МЗС Девід Леммі.

Уряд Британії додав, що цей крок щодо Грузії скоординував зі США.

  • США раніше запровадили візові обмеження до грузинських політиків, зокрема, до міністрів, членів парламенту, правоохоронців та силовиків.
  • Естонія ввела санкції проти 14 високопоставлених грузинських чиновників і суддів, зокрема, прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе.
  • 16 грудня глави МЗС країн ЄС домовились про необхідність призупинення безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії.
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