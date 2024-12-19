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​Держетнополітики: в армії бракує військових капеланів

Військовий капелан має опікуватися військовослужбовцями та членами їхніх родин, але наразі це майже неможливо.

​Держетнополітики: в армії бракує військових капеланів
Військовий капелан йде до українських солдатів аби разом відзначити Великдень неподалік міста Ізюм Харківської області, 24 квітн
Фото: EPA/UPG

Зараз не заповнені всі посади військових капеланів, у війську ще відчувається їх дефіцит. 

Про це розповів начальник відділу у справах релігії Державної служби з етнополітики та свободи совісті В'ячеслав Горшков, передає “Укрінформ”.

“І якщо подивитися на закон про службу військового капеланства, то там є нижня межа кількості капеланів, але немає вищої. Це не означає, що та кількість капеланів, яка визначена станом на сьогодні, її достатньо, і що навіть якщо всі релігійні організації нададуть достатню кількість капеланів і всі вони зайдуть на свої посади, то цього буде достатньо. Можливо, військові скажуть, що їм потрібно ще”, - зазначив Горшков.

Він уточнив, що військовий капелан має опікуватися військовослужбовцями та членами їхніх родин. Втім, наразі це майже неможливо.

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“Станом на сьогодні я бачу певну проблему. Зараз саме військові кажуть: дайте нам більше капеланів, у нас не заповнені посади. І передбачається, що ці капелани якраз безпосередньо саме поруч із військовими, тобто ближче десь до лінії фронту. І важко уявити, що та сама особа буде одночасно опікуватися своїми побратимами на передовій, у траншеях, у окопах і членами їхніх родин. Неможливо розірватися”, - вважає Горшков.

Представник Держетнополітики зауважив, що зараз паралельно існує волонтерський рух капеланів, які приділяють більше уваги членам родин військових.

Горшков нагадав, що за кордоном дуже розвинута структура капеланства, яке є не лише військовим, але і медичне, і те, яке допомагає поліцейським, капеланство серед в’язнів, капеланство у різних закладах. 

На його думку, Україна буде рухатися у цьому напрямку.

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