ОСУВ «Хортиця» спростувало інформацію про оперативне оточення бійців на Курахівському напрямку

Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» заявило, що українські підрозділи вивели з населених пунктів Успенівка та Трудове. Тому інформація про оперативне оточення не відповідає дійсності.
«Головнокомандувачем Збройних Сил України було прийнято рішення про виведення підрозділів Сил оборони України з відповідного району метою уникнення оточення. Військові частини, які протягом тривалого часу вели важкі оборонні бої з переважаючими силами противника здійснили необхідні маневри задля уникнення оточення та продовжують виконання операційних завдань на рубежі Курахове – Константинопольське», - повідомили в ОСУВ.
У командуванні зазначили, що поширення неперевіреної та недостовірної інформації «шкодить виконанню завдань Силами оборони України, активно розповсюджується інформаційними ресурсами країни-агресора та цілком відповідає наративам противника».
- Аналітична група DeepState у ніч на 20 грудня оприлюднила у своєму телеграм-каналі допис про те, що ворог окупував Трудове та Успенівку і що вийти з оточення змогли не всі.
- «Наразі противник перегруповується на займаній ділянці, а також активізувався на флангах вже нового потенційного «мішка». Безперестану здійснюються штурмові дії зі Старих Тернів в напрямку відтинку Шевченко-Андріївка. Додатковий тиск присутній зі сторони Сонцівки, яку московити також нещодавно зайняли повністю», - додали аналітики.
- 13 грудня в ОСУВ «Хортиця» теж коментували інформацію про оперативне оточення захисників біля Успенівки. Пресслужба угрупованні тоді писала, що захисники відбивають ворожі штурми на околицях цього населеного пункту, Трудового, Ганнівки та Романівки.