ОСУВ «Хортиця» спростувало інформацію про оперативне оточення бійців на Курахівському напрямку

Мова йде про так званий «Успенівський мішок».

Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» заявило, що українські підрозділи вивели з населених пунктів Успенівка та Трудове. Тому інформація про оперативне оточення не відповідає дійсності.

«Головнокомандувачем Збройних Сил України було прийнято рішення про виведення підрозділів Сил оборони України з відповідного району метою уникнення оточення. Військові частини, які протягом тривалого часу вели важкі оборонні бої з переважаючими силами противника здійснили необхідні маневри задля уникнення оточення та продовжують виконання операційних завдань на рубежі Курахове – Константинопольське», - повідомили в ОСУВ.

У командуванні зазначили, що поширення неперевіреної та недостовірної інформації «шкодить виконанню завдань Силами оборони України, активно розповсюджується інформаційними ресурсами країни-агресора та цілком відповідає наративам противника».