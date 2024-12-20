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ОСУВ «Хортиця» спростувало інформацію про оперативне оточення бійців на Курахівському напрямку

Мова йде про так званий «Успенівський мішок».

ОСУВ «Хортиця» спростувало інформацію про оперативне оточення бійців на Курахівському напрямку
українська армія, фото ілюстративне
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» заявило, що українські підрозділи вивели з населених пунктів Успенівка та Трудове. Тому інформація про оперативне оточення не відповідає дійсності.

«Головнокомандувачем Збройних Сил України було прийнято рішення про виведення підрозділів Сил оборони України з відповідного району метою уникнення оточення. Військові частини, які протягом тривалого часу вели важкі оборонні бої з переважаючими силами противника здійснили необхідні маневри задля уникнення оточення та продовжують виконання операційних завдань на рубежі Курахове – Константинопольське», - повідомили в ОСУВ.

У командуванні зазначили, що поширення неперевіреної та недостовірної інформації «шкодить виконанню завдань Силами оборони України, активно розповсюджується інформаційними ресурсами країни-агресора та цілком відповідає наративам противника».

  • Аналітична група DeepState у ніч на 20 грудня оприлюднила у своєму телеграм-каналі допис про те, що ворог окупував Трудове та Успенівку і що вийти з оточення змогли не всі.
  • «Наразі противник перегруповується на займаній ділянці, а також активізувався на флангах вже нового потенційного «мішка». Безперестану здійснюються штурмові дії зі Старих Тернів в напрямку відтинку Шевченко-Андріївка. Додатковий тиск присутній зі сторони Сонцівки, яку московити також нещодавно зайняли повністю», - додали аналітики.
  • 13 грудня в ОСУВ «Хортиця» теж коментували інформацію про оперативне оточення захисників біля Успенівки. Пресслужба угрупованні тоді писала, що захисники відбивають ворожі штурми на околицях цього населеного пункту, Трудового, Ганнівки та Романівки.
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