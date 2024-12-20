Генштаб ЗСУ: кількість боїв на фронті зросла до 146, з них 40 – на Курському напрямку і 31 – на Покровському

На Лиманському ворог атакує в районах Ямполівки, Тернів, Іванівки, Торського, Григорівки та Серебрянського лісу.

Станом на 16.00 20 грудня загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 146.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Велика Писарівка, Олександрівка, Винторівка, Яструбщина Сумської області; Тимофіївка Харківської області; Клюси Чернігівської області.

П’ять штурмових дій загарбників зупинили українські воїни поблизу Синьківки, Петропавлівки, Загризового та Лозової на Куп’янському напрямку, ще три боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському ворог атакує в районах Ямполівки, Тернів, Іванівки, Торського, Григорівки та Серебрянського лісу. Всього з початку доби на цьому напрямку налчується вже 11 боєзіткнень, з яких чотири тривають до цього часу.

На Краматорському Сили оборони відбивали шість ворожих спроб просунутись вперед поблизу населеного пункту Часів Яр, наразі тривають три боєзіткнення.

На Торецькому противник за підтримки авіації чотири рази марно атакував позиції наших військ в районі населених пунктів Торецьк та Леонідівка. Також ворог скинув авіабомбу в районі Костянтинівки.

На Покровському сьогодні ворог 31 раз атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Даченське, Вовкове, Піщане, Нововасилівка, Новоєлизаветівка, Новоолексіївка та Українка, п’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Курахівському українські оборонці відбивали 19 боєзіткнень в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Андріївка, Курахове, Дачне, Дальнє, Костянтинопольське та Костянтинопіль. Шістнадцять ворожих штурмів вже відбиті нашими захисниками, тривають ще три боєзіткнення.

На Времівському зупинили 13 штурмів противника поблизу Успенівки, Дальнього, Янтарного, Розливу, Богатиря, Великої Новосілки, Макарівки, Новосілки, Новополя та Новодарівки, ще три штурми тривають до цього часу.

На Оріхівському відбили одну спробу противника просунутись вперед в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському в районі острова Козацький противник сьогодні два рази без успіху штурмував позиції наших оборонців.

40 бойових зіткнень відбулось на Курському напрямку, крім того, ворог завдав одного ракетного удару та 260 артилерійських обстрілів.

На Харківському, Сіверському та Гуляйпільському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.