На Харківщині жінка підірвалася на російській міні

У селищі Солоницівка на Харківщині жінка постраждала внаслідок підриву невідомого вибухонебезпечного предмета.
Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.
"20 грудня надійшла інформація про підрив невідомого вибухонебезпечного предмета у селищі Солоницівка Харківського району області. Внаслідок вибуху отримала поранення лівої руки та тіла 73-річна жінка", — ідеться у повідомленні.
Постраждалу госпіталізували.
Рятувальники нагадують жителям при виявленні будь-яких вибухонебезпечних предметів забороняється:
- самостійно вилучати знахідку з землі;
- брати вибухонебезпечні предмети в руки;
- наносити по ньому удари;
- робити спроби розібрати ВНП;
- переносити або переміщати з місця на місце.
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