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На Харківщині жінка підірвалася на російській міні

73-річна жінка отримала поранення лівої руки та тіла.

На Харківщині жінка підірвалася на російській міні
Фото: Міноборони

У селищі Солоницівка на Харківщині жінка постраждала внаслідок підриву невідомого вибухонебезпечного предмета.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області. 

"20 грудня надійшла інформація про підрив невідомого вибухонебезпечного предмета у селищі Солоницівка Харківського району області. Внаслідок вибуху отримала поранення лівої руки та тіла 73-річна жінка", — ідеться у повідомленні.

Постраждалу госпіталізували.

Рятувальники нагадують жителям при виявленні будь-яких вибухонебезпечних предметів забороняється:

  • самостійно вилучати знахідку з землі;
  • брати вибухонебезпечні предмети в руки;
  • наносити по ньому удари;
  • робити спроби розібрати ВНП;
  • переносити або переміщати з місця на місце.  

З початку широкомасштабної агресії РФ від російських мін загинули 16 дітей, ще 88 — дістали поранення.

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