На Харківщині жінка підірвалася на російській міні

У селищі Солоницівка на Харківщині жінка постраждала внаслідок підриву невідомого вибухонебезпечного предмета.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"20 грудня надійшла інформація про підрив невідомого вибухонебезпечного предмета у селищі Солоницівка Харківського району області. Внаслідок вибуху отримала поранення лівої руки та тіла 73-річна жінка", — ідеться у повідомленні.

Постраждалу госпіталізували.

Рятувальники нагадують жителям при виявленні будь-яких вибухонебезпечних предметів забороняється:

самостійно вилучати знахідку з землі;

брати вибухонебезпечні предмети в руки;

наносити по ньому удари;

робити спроби розібрати ВНП;

переносити або переміщати з місця на місце.

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