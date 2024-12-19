Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
Трамп наказав республіканцям ініціювати бюджетний шатдаун
Трамп наказав республіканцям ініціювати бюджетний шатдаун
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
У Франції 20 років за гратами отримав Домінік Пеліко, який роками дозволяв десяткам чоловіків гвалтували його дружину
У Франції 20 років за гратами отримав Домінік Пеліко, який роками дозволяв десяткам чоловіків гвалтували його дружину
Рада відкликала Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини
Рада відкликала Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?
Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?
ГоловнаСуспільствоВійна

Польща готується до чергової хвилі біженців з України

На думку МВС Польщі, біженці у зимовий період можуть бути через зруйновану інфраструктуру в Україні.

Польща готується до чергової хвилі біженців з України
Українська родина біженців прибуває у Польшу (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Заступник глави МВС Польщі Вєслав Леснякевич розповів про ситуацію з українськими біженцями в Польщі, передає Укрінформ.

Леснякевич зазначив, що в 2022 році Польща не була повністю готовою до прийому великої кількості українських біженців. Втім, тоді значну роль відіграли звичайні громадяни країни та органи місцевого самоврядування. Вони приймали і допомагали приймати українських біженців і розміщувати їх.

“Зараз ми покращуємо свої плани, готуємося до можливості появи чергової хвилі біженців. Вона не виключена, адже йде зима”, - сказав заступник глави МВС. 

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Він додав, що в Україні у значній мірі знищена критична інфраструктура, через це люди дуже часто позбавлені води, світла та інших базових побутових зручностей.

Леснякевич запевнив, що польська державна адміністрація “вже готова приймати біженців” і “має місця для прийому українців, які хотіли би знайти тимчасовий притулок”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies