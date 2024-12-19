Польща готується до чергової хвилі біженців з України

На думку МВС Польщі, біженці у зимовий період можуть бути через зруйновану інфраструктуру в Україні.

Заступник глави МВС Польщі Вєслав Леснякевич розповів про ситуацію з українськими біженцями в Польщі, передає Укрінформ.

Леснякевич зазначив, що в 2022 році Польща не була повністю готовою до прийому великої кількості українських біженців. Втім, тоді значну роль відіграли звичайні громадяни країни та органи місцевого самоврядування. Вони приймали і допомагали приймати українських біженців і розміщувати їх.

“Зараз ми покращуємо свої плани, готуємося до можливості появи чергової хвилі біженців. Вона не виключена, адже йде зима”, - сказав заступник глави МВС.

Він додав, що в Україні у значній мірі знищена критична інфраструктура, через це люди дуже часто позбавлені води, світла та інших базових побутових зручностей.

Леснякевич запевнив, що польська державна адміністрація “вже готова приймати біженців” і “має місця для прийому українців, які хотіли би знайти тимчасовий притулок”.