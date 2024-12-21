За добу на фронті відбулося 169 боїв, – Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 169 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб про ситуацію на фронті станом на 22:00.

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного (одна ракета) та 35 авіаційних ударів, скинувши 60 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 629 дронів-камікадзе та здійснили більш як чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник шість разів без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районі Козачої Лопані, Високої Яруги та Вовчанська.

За попередніми підрахунками за сьогодні на напрямку ворог втратив 85 військовослужбовців вбитими та пораненими, також наші воїни знищили дві артилерійські системи, автомобіль, п’ять БпЛА та три одиниці спеціальної техніки окупантів; значно пошкодили автомобіль та одиницю спецтехніки.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки та Кругляківки. Українські захисники зупинили дві ворожих атаки. Ще два боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку російські загарбники 19 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Зеленого Гаю, Греківки, Тернів та Іванівки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили два штурми окупаційних військ у бік Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог двічі штурмував наші позиції поблизу Ступочок. Отримав відсіч.

На Торецькому напрямку наразі триває бій, загалом за сьогоднішній день українськими підрозділами відбито чотири атаки в районі Торецька та Дружби.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 24 рази атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Даченського та Нововасилівки. Наші захисники відбили 20 штурмів. Чотири атаки тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 404 окупанти, з них 193 - безповоротно. Також знищено танк, дев’ять автомобілів, два автоматичних гранатомети та супутникову систему зв’язку, також пошкоджено артилерійську систему.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 13 спроб прорвати нашу оборону поблизу Старих Тернів, Курахового та Дачного. Вісім боєзіткнень завершено, ще п’ять – досі продовжуються.

На Времівському напрямку противник 41 раз атакував наші підрозділи біля Успенівки, Янтарного, Новосілки, Благодатного та в напрямку Розливу й Одрадного. Бої точаться досі, українські оборонці відбили 29 штурмових дій ворога.

На Оріхівському напрямку війська загарбників сім разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Новоандріївки та П’ятихаток, триває одне боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили дві атаки, противник успіху не мав.

В Курській області українські захисники сьогодні відбивали 39 атак противника, на даний час точаться запеклі бої.

На решті напрямків – без особливих змін.