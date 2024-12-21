Ввечері 21 грудня окупанти вдарили 11-ма КАБами по Херсонському району.
Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
“Окупанти здійснили авіаційний удар із застосуванням 11 КАБ по Херсонському району. Попередньо 2 КАБ в районі с. Садове, 2 КАБ в районі с. Придніпровське, 7 КАБ по смт. Антонівка”, – написав Мрочко.
Він зазначив, що інформація щодо потерпілих та пошкоджень уточнюється.
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