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Окупанти вдарили 11-ма КАБами по Херсонському району

Інформація щодо потерпілих та пошкоджень уточнюється.

Окупанти вдарили 11-ма КАБами по Херсонському району
Фото: Google Maps

Ввечері 21 грудня окупанти вдарили 11-ма КАБами по Херсонському району.

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

“Окупанти здійснили авіаційний удар із застосуванням 11 КАБ по Херсонському району. Попередньо 2 КАБ в районі с. Садове, 2 КАБ в районі с. Придніпровське, 7 КАБ по смт. Антонівка”, – написав Мрочко.

Він зазначив, що інформація щодо потерпілих та пошкоджень уточнюється.

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