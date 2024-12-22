Сили ППО збили 12 "шахедів" над Сумщиною

Упродовж доби армія РФ здійснила 4 обстріли дев’яти громад Сумської області. Сили ППО збили 12 ворожих безпілотників.

Про це інформує Сумська ОВА.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Миропільська, Роменська, Дубов’язівська громади", — ідеться у повідомленні.

Дубов’язівська громада: внаслідок падіння уламків БпЛА типу «Герань-2» (1 вибух) сталося загорання офісного приміщення.

Роменська громада: внаслідок падіння уламків БпЛА типу «Герань-2» (2 вибухи) пошкоджено 4 приватних будинки та нежитлове приміщення.

Миропільська громада: ворог вдарив з РСЗВ (20 вибухів).

"Сьогодні, 22 грудня у небі над Сумщиною підрозділами ППО області збито 12 ворожих БпЛА типу “Шахед”, — додають в ОВА.

З початку року Сили ППО знищили 744 російських безпілотників над Сумською областю.