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Сили ППО збили 12 "шахедів" над Сумщиною

Упродовж доби ворог атакував три громади Сумської області.

Сили ППО збили 12 "шахедів" над Сумщиною
ППО
Фото: Сумська ОВА

Упродовж доби армія РФ здійснила 4 обстріли дев’яти громад Сумської області. Сили ППО збили 12 ворожих безпілотників.

Про це інформує Сумська ОВА. 

"Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Миропільська, Роменська, Дубов’язівська громади", — ідеться у повідомленні.

  • Дубов’язівська громада: внаслідок падіння уламків БпЛА типу «Герань-2» (1 вибух) сталося загорання офісного приміщення.
  • Роменська громада: внаслідок падіння уламків БпЛА типу «Герань-2» (2 вибухи) пошкоджено 4 приватних будинки та нежитлове приміщення.
  • Миропільська громада: ворог вдарив з РСЗВ (20 вибухів).

"Сьогодні, 22 грудня у небі над Сумщиною підрозділами ППО області збито 12 ворожих БпЛА типу “Шахед”, — додають в ОВА.

З початку року Сили ППО знищили 744 російських безпілотників над Сумською областю.

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