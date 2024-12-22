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​У Києві двоє рецидивістів жебракували під виглядом військовослужбовців, - поліція

Відео, на якому чоловіки скаржилися на відсутність виплат, набрало близько 200 тисяч переглядів в інстаграмі та поширювалося користувачами.

​У Києві двоє рецидивістів жебракували під виглядом військовослужбовців, - поліція

Двоє раніше судимих чоловіків просили у киян гроші біля торговельного центру в Дарницькому районі Києва, представляючись колишніми військовослужбовцями. Вони скаржилися на відсутність виплат, у зв'язку з чим вони змушені жебракувати.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"Псевдовійськовими виявилися 39-річний киянин і 34-річний уродженець Херсона, який нещодавно переїхав до столиці. Обидва раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок і наркозлочинів", - ідеться в повідомленні.

Відео, на якому зловмисники, один із ознаками інвалідності, а інший у військовій формі без розпізнавальних знаків, скаржилися на відсутність виплат, набрало близько 200 тисяч переглядів в інстаграмі та поширювалося користувачами.

У поліції зазначили, що це створювало у громадян викривлену картину про нібито відсутність піклування про захисників з боку держави.

"Правоохоронці провели з чоловіками роз'яснювальну бесіду щодо неприпустимості поширення недостовірної інформації та надали контакти служб, які надають соціальну допомогу", - розповіли в поліції.

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