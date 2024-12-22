На Прикарпатті​ у ДТП за участі позашляховика та мікроавтобуса постраждали 13 людей

Поблизу села Лоєва Івано-Франківської області трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика та мікроавтобуса.

Про це повідомила голова ОДА Світлана Онищук.

Внаслідок ДТП 13 людей доправлено в Надвірнянську центральну районну лікарню, де медики надають їм всю необхідну допомогу.

"Здійснюються заходи щодо транспортування постраждалої дитини в Івано-Франківську обласну дитячу лікарню. Ще одна з пасажирок отримала травму хребта. Її транспортують в ОКЛ. В іншого постраждалого - перелом тазу, внутрішньочеревна кровотеча, зараз його оперують", - написала Онищук у Telegram.

Інших учасників аварії наразі дообстежуть медики.

Нагадаємо, що 15 грудня в масштабній ДТП на Львівщині семеро людей загинули, троє постраждали.