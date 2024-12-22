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На Прикарпатті​ у ДТП за участі позашляховика та мікроавтобуса постраждали 13 людей

Їм надають медичну допомогу лікарі.

На Прикарпатті​ у ДТП за участі позашляховика та мікроавтобуса постраждали 13 людей
Масштабна ДТП на Прикарпатті​
Фото: ОДА

Поблизу села Лоєва Івано-Франківської області трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика та мікроавтобуса. 

Про це повідомила голова ОДА Світлана Онищук. 

Внаслідок ДТП 13 людей доправлено в Надвірнянську центральну районну лікарню, де медики надають їм всю необхідну допомогу.  

"Здійснюються заходи щодо транспортування постраждалої дитини в Івано-Франківську обласну дитячу лікарню. Ще одна з пасажирок отримала травму хребта. Її транспортують в ОКЛ. В іншого постраждалого - перелом тазу, внутрішньочеревна кровотеча, зараз його оперують", - написала Онищук у Telegram.

Інших учасників аварії наразі дообстежуть медики.

Нагадаємо, що 15 грудня в масштабній ДТП на Львівщині семеро людей загинули, троє постраждали.

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