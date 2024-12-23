​Росія тримає у Середземному морі 8 ракетоносіїв залпом до 25 "Калібрів"

У Чорному та Азовському морях ворожі судна відсутні.

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Фото: Владислав Назаров у Telegram

У Середземному морі знаходяться 8 ворожих кораблів залпом до 25 крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у ВМС.

Станом на 06:00 23.12.2024:

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі 8 ворожих кораблів, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 25 ракети.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 0 суден;

до Азовського моря – 6 суден, з них 1 судно продовжило рух з протоки Босфор.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.