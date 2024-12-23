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Сили оборони: ворог намагається відрізати ЗСУ від логістичних шляхів на Донеччині

У Кураховому точаться міські бої.

Сили оборони: ворог намагається відрізати ЗСУ від логістичних шляхів на Донеччині
Фото: Генштаб

Армія РФ змінила тактику під час боїв за Курахове. Ворог намагається відрізати Сили оборони від логістичних шляхів на цьому напрямку.

Про це в ефірі телемарафону заявляє речник ОСУВ "Хортиця" Нараз Волошин, пише LIGA.net.

Речник Сил оборони наголошує, що ворог змінив тактику бою: "Окупанти відмовилися від такої тактики, як "штурмувати в лоб" саме населені пункти. Їхні намагання – перекривати транспортні артерії, відрізати логістику від наших захисників", – зазначає Волошин.

Військовий додає, що наразі відомо, що ворог застосовує іншу тактику у боях за місто Курахове. Вони знаходять "смертників", які беруть танкові міни та, намагаючись прорватися через вогонь Сил оборони, закидують їх у будівлі. Таким чином ворог знищує міську забудову та приводить до руйнувань.

Крім того, у житловій забудові в містах Торецьк, Курахове та Часів Яр у Донецькій області ворог намагається прориватися, але намагається уникнути фронтальних штурмів.

  • За добу Сили оборони відбили 30 атак на Курахівському напрямку. Окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове, Ясенове, Дачне та у напрямку Андріївки. В Кураховому тривають бої в міській забудові.
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