Сили оборони: ворог намагається відрізати ЗСУ від логістичних шляхів на Донеччині

Армія РФ змінила тактику під час боїв за Курахове. Ворог намагається відрізати Сили оборони від логістичних шляхів на цьому напрямку.

Про це в ефірі телемарафону заявляє речник ОСУВ "Хортиця" Нараз Волошин, пише LIGA.net.

Речник Сил оборони наголошує, що ворог змінив тактику бою: "Окупанти відмовилися від такої тактики, як "штурмувати в лоб" саме населені пункти. Їхні намагання – перекривати транспортні артерії, відрізати логістику від наших захисників", – зазначає Волошин.

Військовий додає, що наразі відомо, що ворог застосовує іншу тактику у боях за місто Курахове. Вони знаходять "смертників", які беруть танкові міни та, намагаючись прорватися через вогонь Сил оборони, закидують їх у будівлі. Таким чином ворог знищує міську забудову та приводить до руйнувань.

Крім того, у житловій забудові в містах Торецьк, Курахове та Часів Яр у Донецькій області ворог намагається прориватися, але намагається уникнути фронтальних штурмів.