В Україну поїхав перший підрозділ Українського легіону, сформованого у Польщі

У нашу державу вже поїхав перший підрозділ Українського легіону, який формують у Польщі.

Про це повідомив посол України у Польщі Василь Боднар, передає «Радіо Свобода».

В Україні військові продовжать навчання. Тоді 10 січня 2025 року наступні добровольці підпишуть контракти зі ЗСУ і вирушать на полігон у Польщі на навчання.

«Процес, звичайно, ми б хотіли, щоб він ішов швидше, але він йде як йде. Ми працюємо над тим, щоб ця інформація була загальнодоступною у всіх країнах ЄС, а можливо і за океаном. Стимулювати ми можемо лише добровільним заохоченням, це абсолютно добровільний підрозділ. Наші громадяни, які до нього зголошуються, переконаний, будуть мати відповідну сатисфакцію з гарної підготовки», – сказав посол.

Він додав, що навчання перших добровольців-легіонерів продовжиться на українських полігонах. Їхню кількість Боднар не назвав.