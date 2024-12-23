“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
NYT: Іран перебуває у повномасштабній енергетичній кризі, виробництво майже зупинилося
NYT: Іран перебуває у повномасштабній енергетичній кризі, виробництво майже зупинилося
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
ГоловнаСуспільствоВійна

В Україну поїхав перший підрозділ Українського легіону, сформованого у Польщі

10 січня добровольці підпишуть контракти зі ЗСУ.

В Україну поїхав перший підрозділ Українського легіону, сформованого у Польщі
посол України у Польщі Василь Боднар
Фото: LB.ua

У нашу державу вже поїхав перший підрозділ Українського легіону, який формують у Польщі.

Про це повідомив посол України у Польщі Василь Боднар, передає «Радіо Свобода».

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

В Україні військові продовжать навчання. Тоді 10 січня 2025 року наступні добровольці підпишуть контракти зі ЗСУ і вирушать на полігон у Польщі на навчання.

«Процес, звичайно, ми б хотіли, щоб він ішов швидше, але він йде як йде. Ми працюємо над тим, щоб ця інформація була загальнодоступною у всіх країнах ЄС, а можливо і за океаном. Стимулювати ми можемо лише добровільним заохоченням, це абсолютно добровільний підрозділ. Наші громадяни, які до нього зголошуються, переконаний, будуть мати відповідну сатисфакцію з гарної підготовки», – сказав посол.

Він додав, що навчання перших добровольців-легіонерів продовжиться на українських полігонах. Їхню кількість Боднар не назвав.

  • Про ідею створення формування, до якого могли б вступити українські біженці, в Польщі повідомили улітку.
  • Восени міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що за кордоном перебуває близько мільйона чоловіків призовного віку, з них 300 000 – в Польщі. За його словами, Україна та Польща працюють над створенням формування українських добровольців. 
  • Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський говорив, що Польща зробила все для формування такого підрозділу, але бракує українських добровольців.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies