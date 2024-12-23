В Україні до 15 років ув’язнення засудили агента РФ, який "зливав" ФСБ локації Сил оборони

Співвробітник охоронної фірми шпигував за Силами оборони на правобережжі Херсонщини.

За матеріалами СБУ до 15 років ув'язення засудили співробітника охоронної фірми, який «зливав» ФСБ локації Сил оборони на Херсонщині.

Як зазначають у пресцентр СБУ, співробітник охоронної фірми намагався розгорнути шпигунську діяльність за Силами оборони на правобережжі Херсонщини.

Улітку 2023 року СБУ затримала зловмисника «на гарячому», коли він збирав розвіддані про дислокацію Сил оборони у звільненому регіоні.

Фото: Офіс генпрокурора

Затриманим виявився працівник місцевої охоронної фірми, який потрапив у поле зору агресора ще на початку «2000-х», коли працював таксистом у Москві.

Після початку повномасштабної війни на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ і запропонував співпрацю в інтересах Кремля.

Тоді агент отримав завдання: збирати відомості про українських захисників і передавати їх куратору з рф. Найбільше ворога цікавили можливі вогневі позиції реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії ЗСУ, зокрема іноземних гаубиць М777.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

У разі отримання розвідданих агент мав спочатку передати їх окупантам, а потім прибути в район потенційної цілі для коригування вогню в режимі реального часу.

Для комунікації він використовував анонімний чат у месенджері.

На підставі матеріалів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).