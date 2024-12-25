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Прикордонники затримали на Буковині бажаючих втекти з України

Потенційних нелегалів затримали за допомогою фотопастки та дрона.

Прикордонники затримали на Буковині бажаючих втекти з України
Прикордонники затримали на Буковині бажаючих втекти з України
Фото: Скріншот з відео

Днями прикордонники Чернівецького загону затримали чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією. 

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Фотопастка зафіксувала рух двох невідомих осіб, які вночі прямували у бік державного кордону.

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Група реагування у супроводі оператора БпЛА встановила місце перебування невідомих та відстежила напрямок їхнього руху.

В результаті прикордонники затримали мешканців Чернівецької області віком 29 та 34 років.

Їх доставили до підрозділу для з’ясування обставин та оформлення адміністративних матеріалів за статтею 204-1 КУпАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”.

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