Днями прикордонники Чернівецького загону затримали чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Фотопастка зафіксувала рух двох невідомих осіб, які вночі прямували у бік державного кордону.
Група реагування у супроводі оператора БпЛА встановила місце перебування невідомих та відстежила напрямок їхнього руху.
В результаті прикордонники затримали мешканців Чернівецької області віком 29 та 34 років.
Їх доставили до підрозділу для з’ясування обставин та оформлення адміністративних матеріалів за статтею 204-1 КУпАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”.