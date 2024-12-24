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Іванівку на Лиманщині покинули останні троє жителів

Троє людей пройшли близько 5 кілометрів і попросили евакуювати їх із зони вогню.

Іванівку на Лиманщині покинули останні троє жителів
Іванівку на Лиманщині покинули останні троє жителів
Фото: Скріншот з відео

Два чоловіки та поранена жінка пішки вийшли з села Іванівка Донецької області. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Від села Іванівка до фронта – близько кілометра. Ворог гатить по населеному пункту день і ніч, проїзду туди немає, оскільки дорога прострілюється. Трьом мешканцям вдалось пішки вийти до сусіднього села”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що троє людей пройшли близько 5 кілометрів і попросили евакуювати їх із зони вогню. Цивільних забрав екіпаж “Білий янгол”.

Support LB.ua

Поліцейські відвезли до шелтера двох чоловіків 34 та 37 років, а 41-річну жінку з інфікованими ранами голови та руки – в лікарню. Жінка отримала поранення внаслідок російського обстрілу ще декілька тижнів тому, відтоді її стан погіршувався. 

В поліції нагадали, що у Лиманській громаді залишається понад 8 тис. мешканців.

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