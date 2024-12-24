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​З Куп’янського району евакуювали ще сім мешканців

Поліцейські доставили евакуйованих громадян службовим автотранспортом в безпечні місця.

​З Куп’янського району евакуювали ще сім мешканців
​З Куп’янського району евакуювали ще сім мешканців
Фото: Поліція Харківщини

Сьогодні, 24 грудня, правоохоронцям вдалося евакуювати ще 7 громадян з Куп’янського району Харківщини.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Працівники поліції вивезли з Купʼянської та Кіндрашівської територіальних громад шість мешканців міста Куп'янськ та одного - з села Московка”, - йдеться у повідомленні.

Поліцейські доставили евакуйованих громадян службовим автотранспортом в безпечні місця та передали працівникам Координаційного Гуманітарного центру в Харківській області. Після цього їх мають вивезти за межі Куп'янського району.

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В поліції нагадали - якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам з боку російської армії, звертайтеся на “гарячу лінію” з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції “102” або до найближчих відділень поліції.

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