Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, є постраждалі (оновлено)

Раніше в низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару.

Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

“Кривий Ріг. Ракетна атака. Розуміємо де. Вже працюємо. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет”, - написав він у Telegram.

Раніше в низці областей України було оголошено повітряну тривогу у зв'язку із загрозою балістичного удару.

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що в результаті атаки пошкоджений житловий будинок. Інформація уточнюється.

Попередньо відомо про п'ятьох поранених. Двох з них дістали з-під завалів. Їм надають необхідну меддопомогу.