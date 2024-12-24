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Мешканка Запоріжжя замовила вбивство ексчоловіка для заволодіння заощадженнями, – прокуратура

Правоохоронці імітували вбивство ексчоловіка.

Мешканка Запоріжжя замовила вбивство ексчоловіка для заволодіння заощадженнями, – прокуратура
Фото: прокуратура

Мешканка Запоріжжя з метою заволодіння грошовими заощадженнями ексчоловіка замовила його вбивство та двох його родичів, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, запоріжанка після «невдалого», на її думку, розлучення вирішила покращити свій майновий стан за рахунок свого колишнього чоловіка – військового, звільненого з лав ЗСУ через важке поранення. Підозрювана підшукала людину, яка за винагороду погодилась його вбити та забрати гроші.

Жінка проінформувала «кілера» щодо адреси проживання, маршрутів пересування містом, а також місця, де він зберігає 30 млн грн готівкою. Половину від цієї суми пообіцяла як плату за виконану «послугу». За розробленим нею планом після вбивства чоловіка виконавець злочину повинен був «ліквідувати» зайвих претендентів «на її гроші» – рідних чоловіка.

Злочинні наміри дружини були своєчасно викриті правоохоронцями, «кілер» від початку зустрічі з нею співпрацював з прокуратурою та поліцією. 

У грудні 2024 року було організовано імітацію вбивства ексчоловіка та його брата. Виконання вбивства їхньої матері за домовленістю «кілера» із замовницею було відкладено на потім.  

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Наразі жінці повідомлено про підозру в організації та керуванні готуванням вчинення розбою, спрямованого на заволодіння майном у особливо великих розмірах, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, та умисного вбивства двох або більше осіб, з корисливих мотивів, на замовлення (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 187, п. 1, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України). За рішенням суду вона перебуває під вартою.

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