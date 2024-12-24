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Оборонний Комітет Ради заявив, що не має жодного законопроєкту щодо зниження мобілізаційного віку

Так у Комітеті відреагували на поширення відповідної інформації у соцмережах і медіа.

Оборонний Комітет Ради заявив, що не має жодного законопроєкту щодо зниження мобілізаційного віку
Чернівецький обласний ТЦК та СП
Фото: facebook/Чернівецький обласний ТЦК та СП

Комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради не має жодних законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку.

Про це ідеться у заяві комітету на фейсбук-сторінці.

«Жодних законопроектів щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років ні у Верховній Раді, ні в нашому профільному Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема — не було і немає. Інформація, поширена сьогодні в ЗМІ, є неправдивою», - зазначено в дописі.

  • Раніше у соцмережах з’явилася інформація від начебто військових про те, що проєкт закону про зниження призовного віку з 25 до 18 років уже лежить на столі у Верховній Раді й чекає свого схвалення.
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