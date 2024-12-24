Оборонний Комітет Ради заявив, що не має жодного законопроєкту щодо зниження мобілізаційного віку

Так у Комітеті відреагували на поширення відповідної інформації у соцмережах і медіа.

Комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради не має жодних законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку.

Про це ідеться у заяві комітету на фейсбук-сторінці.

«Жодних законопроектів щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років ні у Верховній Раді, ні в нашому профільному Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема — не було і немає. Інформація, поширена сьогодні в ЗМІ, є неправдивою», - зазначено в дописі.