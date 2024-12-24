Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 36 російських БпЛА

Із 10.00 23 грудня по 9.00 24 грудня росіяни атакували Україну 60 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Вдалося збити 36 дронів, 23 не досягли цілей (локаційно втрачені).

Повітряний напад Росії відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

«Станом на 10.00 підтверджено збиття 36 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях», - повідомили військові.

Ще один БпЛА перебуває у повітрі.