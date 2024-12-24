Генштаб: кількість боїв на фронті за добу сягнула 252

Найбільше атак і штурмів ворога зафіксували на Покровському напрямку (30), Курахівському (32) і Времівському (35).

Станом на 8.00 24 грудня зафіксовано 252 бойових зіткнення на фронті.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, 23 грудня противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 13 авіаударів, зокрема, скинув 52 КАБів. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 182 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження понад тисячу дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Котлине, Звірове, Успенівка, Костянтинопіль, Андріївка Донецької області; Темирівка, Степногірськ Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та польовий склад боєприпасів ворога.

На Харківському напрямку відбулися чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

На Куп’янському зафіксували 19 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Колісниківки, Нової Кругляківки, Лозової, Дворічної та Богуславки.

На Лиманському ворог атакував 27 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю, Твердохлібового, Надії, Новосергіївки, Тернів, Шийківки, Сергіївки, Макіївки та Іванівки.

На Сіверському минулої доби наші захисники відбили 13 ворожих штурмів у районі Білогорівки.

На Краматорському окупанти атакували дев’ять разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру.

На Торецькому ворог здійснив 18 атак у бік Диліївки, Дачного, Білої Гори, Щербинівки і Торецька.

На Покровському українські захисники зупинили 30 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Даченське, Новий Труд, Новотроїцьке, Зелене, Новоєлизаветівка, Новооленівка, Новопустинка, Воздвиженка, Промінь, Лисівка та Успенівка.

На Курахівському Сили оборони відбили 32 атаки. Застосовуючи авіацію, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Курахове, Петропавлівка, Сонцівка, Старі Терни, Дачне, Костянтинопіль та Андріївка.

На Времівському противник здійснив 35 штурмів наших позицій в районах Новодарівки, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сторожевого, Великої Новосілки, Нового Комара та Новосілки.

На Гуляйпільському наші оборонці відбили два ворожих штурми в районі Білогір’я.

На Оріхівському ворог чотири рази без успіху намагався вибити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Новоданилівка та Лобкове.

Тричі, без успіху, війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Триває операція у Курській області. Вчора українські бійці відбили 46 ворожих штурмів, противник завдав по позиціях наших воїнів 385 артилерійських обстрілів, з них 9 - із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.