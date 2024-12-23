Головне за понеділок, 23 грудня: бої на Курщині, засідання Ставки, підготовка Українського легіону

Бойові дії на Донеччині, 235 бойових зіткнень, ворожі обстріли, новий пакет допомоги від Німеччини, заява DeepState. Яким запам’ятається 1034-й день повномасштабної війни.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 23 грудня відбулося 235 бойових зіткнень.

Найбільша кількість боєзіткнень відбулась на Курському напрямку. Також активні бойові дії відбувались на Времівському, Курахівському та Покровському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 23 грудня – в новині.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача щодо ситуації на фронті, зокрема на Курському напрямку. Також обговорили роботу із Сирією після падіння режиму Асада.

Президент наголосив, що Київ готовий працювати з представниками сирійського народу для виправлення помилок режиму Асада, зокрема, щодо України та всієї Європи.

Також глава держави заслухав доповідь Головкома Сирського щодо фронту та районів проведення Курської операції.

"Є ризики направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї, і будуть наші відчутні відповіді на це. Зараз, за попередніми даними, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3 тисячі осіб", — каже президент.

Аналітична група DeepState заявила, що вони «завжди працювали і докладали максимальних зусиль задля перемоги і допомоги нашим бійцям і нашій країні, мають «залізну репутацію і ту найціннішу довіру серед суспільства, а найголовніше — серед військових», а ще «найвідомішу мапу російсько-української війни в Україні та світі.

«Але, на жаль, не всім главкомам подобається правда і це прикро. Безмежно всім дякуємо за підтримку. Нам пише і телефонує величезна кількість людей. Ця підтримка надзвичайно велика і це дає сил та натхнення! Ви всі неймовірні! Працюємо задля перемоги і не здаємося! Брехня нас всіх погубить!» - наголосили у проєкті.

Ця заява з’явилася після низки дописів DeepState про оточення українських бійців у деяких населених пунктах, які згодом розкритикувало командування оперативних напрямків.

Подробиці – в новині.

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. У переліку допомоги — системи ППО IRIS-T, Patriot, танки Leopard та боєприпаси до них та інше.

Фінансування військової допомоги, зокрема, складається з двох частин: це кошти від федеральної урядової ініціативи, які використовуються для фінансування поставок зброї та зброя зі складів Бундесверу. Загалом Німеччина надала Україні військову допомогу на суму близько 28 мільярдів євро.

Що увійшло до нового пакету допомоги – в новині.

В Україну вже поїхав перший підрозділ Українського легіону, який формують у Польщі, повідомило «Радіо Свобода» з посиланням на посла України у Польщі Василя Боднара.

В Україні військові продовжать навчання. Тоді 10 січня 2025 року наступні добровольці підпишуть контракти зі ЗСУ і вирушать на полігон у Польщі на навчання.

Більше інформації – в новині.

Єврокомісія підтверджує, що Європа готова до припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року. Водночас в ЄС не коментують візит прем'єра Словаччини Фіцо до Путіна.

Про це повідомив речник Європейської комісії, пише Укрінформ. "Припинення потоку газу через Україну з 1 січня є очікуваною подією, і ЄС до неї готовий", — наголосили у Єврокомісії.

Речник нагадав, що Європейська комісія, в координації з країнами-членами, більше року працювала для підготовки до того сценарію, коли не буде російського газу, що надходитиме через Україну з 1 січня 2025 року, та для забезпечення альтернативних шляхів поставок газу для країн-членів, які можуть бути уражені таким припиненням транзиту.

"Європейська газова інфраструктура є достатньо гнучкою для того, щоб забезпечувати постачання газу неросійського походження до Центральної та Східної Європи через альтернативні шляхи. З 2022 року вона була значно посилена новими спроможностями з імпорту LNG (скрапленого газу – ред.)", — зазначив речник Єврокомісії.

Докладніше – в новині.

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