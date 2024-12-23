Аналітична група DeepState заявила, що «не всім главкомам подобається правда»

Перед цим аналітики оприлюднили інформацію про оточення українських бійців у деяких населених пунктах, що викликало критику командування.

Аналітична група DeepState заявила, що отримує велику підтримку людей і має довіру військових, але при цьому « всім главкомам подобається правда».

Аналітики зазначили, що «завжди працювали і докладали максимальних зусиль задля перемоги і допомоги нашим бійцям і нашій країні, мають «залізну репутацію і ту найціннішу довіру серед суспільства, а найголовніше — серед військових», а ще «найвідомішу мапу російсько-української війни в Україні та світі.

«Але, на жаль, не всім главкомам подобається правда і це прикро. Безмежно всім дякуємо за підтримку. Нам пише і телефонує величезна кількість людей. Ця підтримка надзвичайно велика і це дає сил та натхнення! Ви всі неймовірні! Працюємо задля перемоги і не здаємося! Брехня нас всіх погубить!», - наголосили у проєкті.

Ця заява з’явилася після низки дописів DeepState про оточення українських бійців у деяких населених пунктах, які згодом розкритикувало командування оперативних напрямків»

Зокрема, 23 грудня ОСУВ «Хортиця» заявило, що оточення підрозділів Сил оборони України в населеному пункті Макарівка на Времівському напрямку, яке відображене на мапі, не відповідає дійсності. Перед цим була заява щодо так званого «Успенівського мішка».

Журналіст Юрій Бутусов, пишучи про можливий тиск на DeepState з боку командування ЗСУ, повідомив, що офіційно військове командування та головнокомандувач ЗСУ не коментували розвиток цієї ситуації.

«Я зв'язався з джерелом у керівництві ЗСУ, і не під запис отримав чітке запевнення, що головнокомандувач ЗСУ не має ніякого стосунку до історії з заявою ОСУВ «Хортиця», і ні про які заходи для тиску на DeepState мова не йшла та не йде зараз. За словами співрозмовника, ОСУВ «Хортиця» має запросити на зустріч колектив DeepState щодо узгодження висвітлення обстановки на фронті», - написав Бутусов на своїй фейсбук-сторінці.