Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
NYT: Іран перебуває у повномасштабній енергетичній кризі, виробництво майже зупинилося
NYT: Іран перебуває у повномасштабній енергетичній кризі, виробництво майже зупинилося
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ скинула два КАБи на Степногірськ на Запоріжжі, поранено жінку

Внаслідок авіаудару загорівся житловий будинок.

Армія РФ скинула два КАБи на Степногірськ на Запоріжжі, поранено жінку
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Російська армія завдала авіаудару по Василівському району Запорізької області. Дві авіабомби ворог скинув на Степногірськ.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни скинули два КАБи на Степногірськ. Внаслідок атаки вибуховою хвилею пошкоджено п'ятиповерховий будинок, загорівся одноповерховий будинок", — пише начальник ОВА. 

Також через ворожі удари поранень зазнала місцева жителька. Їй надають необхідну меддопомогу.

  • Запоріжжя та область за останні кілька місяців опинилися під щільними ударами російської армії. Нещодавно унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранень зазнали 12-річний хлопчик та троє жінок.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies