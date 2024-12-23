Армія РФ скинула два КАБи на Степногірськ на Запоріжжі, поранено жінку

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Російська армія завдала авіаудару по Василівському району Запорізької області. Дві авіабомби ворог скинув на Степногірськ.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни скинули два КАБи на Степногірськ. Внаслідок атаки вибуховою хвилею пошкоджено п'ятиповерховий будинок, загорівся одноповерховий будинок", — пише начальник ОВА.

Також через ворожі удари поранень зазнала місцева жителька. Їй надають необхідну меддопомогу.