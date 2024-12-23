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Кабмін пропонує Раді врегулювати питання обов’язкової евакуації, зокрема, дітей

Також уряд хоче посилити відповідальність за порушення вимог воєнного стану.

Кабмін пропонує Раді врегулювати питання обов’язкової евакуації, зокрема, дітей
Евакуація жителів Донецької області (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба Донецької ОВА

Кабмін зареєстрував у парламенті законопроєкт, яким хоче врегулювати, зокрема, питання проведення обов’язкової евакуації.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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За його словами, документом хочуть удосконалити законодавство, що діє у сфері цивільного захисту, правового режиму воєнного стану та сімейного права, і врегулювати питання проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей.

Проєкт закону передбачає зміни до Кодексу цивільного захисту України (врегулювання обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей, які потрапляють до районів воєнних (бойових) дій, зон збройних конфліктів та населених пунктів, наближених до районів бойових дій;  уточнення повноважень органів державної влади при проведенні заходів з евакуації, зокрема, обов’язкової; усунення прогалини щодо заборони або обмеження в’їзду (входу), перебування населення у населених пунктах, з яких проводиться обов’язкова евакуація).

Також є зміни до Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,  Сімейного кодексу і Закону «Про охорону дитинства» у частині обов’язків батьків (або осіб, які їх замінюють) піклуватися про безпечні умови життя дитини, на період дії правого режиму воєнного стану та обов’язків батьків (або осіб, які їх замінюють) виконувати рішення військових адміністрацій щодо здійснення заходів з проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей, а ще уточнення прав, обов’язків та відповідальності батьків за виховання та розвиток дитини.

Ще один законопроєкт, який зареєстрував у Раді уряд – про зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог воєнного стану.

Кабмін пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2. Вона встановлюватиме адміністративну відповідальність за порушення в’їзду (входу), перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація, за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень, а також за порушення комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень). Ще одна зміна - до статті 262. Органам поліції хочуть надати право провадити адміністративне затримання щодо порушників.

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