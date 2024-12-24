Росіяни за день 35 разів атакували Нікопольщину

Сьогодні, 24 грудня, російська окупаційна армія 35 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та безпілотниками.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Росіяни били по Нікополю, Мирівській, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах.
Внаслідок російських ударів постраждав 31-річний чоловік, який лікуватиметься амбулаторно.
Також росіяни пошкодили підприємство, санаторій, АЗС, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди та лінії електропередач.
- Надвечір 24 грудня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, є загиблий і постраждалі.