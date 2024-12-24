Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Будівництво на Байковому: як громадську вбиральню перетворюють у капітальну споруду без будь-якого контролю
Будівництво на Байковому: як громадську вбиральню перетворюють у капітальну споруду без будь-якого контролю
Що треба знати про зміни і тренди в українській медсистемі 2024-го, з чим ми йдемо у 2025-й
Що треба знати про зміни і тренди в українській медсистемі 2024-го, з чим ми йдемо у 2025-й
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
Тариф на передачу електроенергії зросте на третину. Про що йдеться і хто заплатить
Тариф на передачу електроенергії зросте на третину. Про що йдеться і хто заплатить
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни за день 35 разів атакували Нікопольщину

Окупанти атакували район з артилерії та безпілотниками. 

Росіяни за день 35 разів атакували Нікопольщину
Наслідки російського удару по Нікопольщині 24 грудня 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 24 грудня, російська окупаційна армія 35 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та безпілотниками. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни били по Нікополю, Мирівській, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. 

Внаслідок російських ударів постраждав 31-річний чоловік, який лікуватиметься амбулаторно. 

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Також росіяни пошкодили підприємство, санаторій, АЗС, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди та лінії електропередач.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies