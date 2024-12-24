Росіяни за день 35 разів атакували Нікопольщину

Також росіяни пошкодили підприємство, санаторій, АЗС, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди та лінії електропередач.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні, 24 грудня, російська окупаційна армія 35 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та безпілотниками.

Наслідки російського удару по Нікопольщині 24 грудня 2024 року

Окупанти атакували район з артилерії та безпілотниками.

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