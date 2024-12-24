Сирський привітав українців із Різдвом і закликав об’єднатися в молитві за перемогу

"Ми відновлюємо історичну справедливість і відзначаємо Різдво 25 грудня, разом з усіма народами вільного і демократичного світу".

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав українців із Різдвом Христовим та закликав об’єднатися цього дня в молитві за перемогу і справедливий мир.

Повний текст вітання головнокомандувача:

Дорогі співвітчизники! Шановні українські захисники і захисниці! Щиро вітаю вас з великим християнським святом - Різдва Христового!

Мої особливі і найтепліші вітання українським воїнам-християнам, які святкують це свято не у колі родини, а зараз відбивають атаки російських окупантів на передовій! Щира повага і подяка усього українського народу за ваш подвиг і відданість Україні.

У Святвечір вітаю усіх із Різдвом, цим святом надії та оновлення. Нехай новонароджений Христос обдарує кожного з нас своєю любов’ю, миром та світлом, яке зігріває серця. Хай Його благословення надихає нас на продовження нашої спаведливої і жертовної бортьби, адже ми боронимо своє: своїх рідних і близьких, свою рідну землю, свій народ від дикої російської орди.

Ми відновлюємо історичну справедливість. Ми відзначаємо Різдво Христове 25 грудня. Разом з усіма народами вільного і демократичного світу. Щиро хочу привітати наших союзників і побратимів по боротьбі. Дякую за вашу підтримку і прошу в ім’я миру і спокою в усій Європі - не припиняти підтримки України.

Об’єднаймося цього дня у молитві за Україну, за її захисників і захисниць, за перемогу, справедливий мир і благословенне майбутнє нашої Батьківщини і нашого народу!

Віримо, що з Божою допомогою темрява відступить, і в кожній українській оселі запанує радість, добро й благословення.

Різдво Христове кличе нас на особливу зустріч — зустріч із Богом, який приходить як Спаситель світу, щоб принести небесну радість і надію. Нехай Різдво Христове - примножить у наших серцях надію і впевненість у тому, що ми переможемо!

Христос Рождається! Славімо Його!

Раніше українців із Різдвом привітав також президент Володимир Зеленський.