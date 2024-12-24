"Плюси" для військових: у застосунку "Армія+" почала діяти програма знижок та преференцій

Наразі користувачі вже мають доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги.

У застосунку "Армія+" запустили нову програму "Плюси" для військових. Це програма, яка на основі співпраці із бізнесом, надаватиме захисникам низку преференцій у повсякденному житті.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Наразі 500 000 користувачів "Армії+" вже мають доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги. Це - спеціальний резерв квитків для військових від "Укрзалізниці", а також знижки на пальне та 30% на меню АЗК від "Укрнафти".

Скористатися програмою можуть військовослужбовці ЗСУ, НГУ та ДССТУ. Згодом доступ буде відкрито для всіх Сил оборони.

До програми приєднуватимуться інші національні бізнеси, а воїни отримуватимуть все більше привілеїв - від знижок на послуги до пріоритетного доступу до культурних заходів.

Умєров закликав бізнес ставати частиною "Плюсів". Долучитися до програми можна, заповнивши відповідну форму.

"Разом ми можемо більше. Підтримка наших захисників - це спільний обов’язок держави, бізнесу та суспільства", - наголосив міністр оборони.

У листопаді в ЗСУ запустили експеримент зі спрощеною системою переведень. Електронні рапорти можна подавати через застосунок "Армія+" - вони надходитимуть одразу в Кадровий центр ЗСУ. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Переведення через Армія+ без рапорту на командира. Як це працюватиме — зібрали все, що наразі відомо".