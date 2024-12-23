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Міноборони спрямує ₴2,1 мільярда на харчування військових у лікарнях у 2025 році

Також впроваджується єдина система оплати для всіх закладів охорони здоров’я.

Міноборони спрямує ₴2,1 мільярда на харчування військових у лікарнях у 2025 році
Міністерство оборони України
Фото: mil.gov.ua

Міноборони у наступному році спрямує понад 2 млрд грн на покращення харчування для військових, які відновлюються у цивільних медичних закладах.

Про це повідомляє міністр оборони Рустем Умєров.

"Відповідальність за організацію харчування під час лікування та реабілітації покладено на медичні заклади. Також впроваджується єдина система оплати для всіх закладів охорони здоров’я, що забезпечить прозорість, спрощений документообіг та швидке фінансування. Оплата послуг здійснюватиметься на підставі поданих звітів, що значно полегшить роботу медичних установ", — ідеться у повідомленні.

За словами очільника відомства, ці зміни передбачені постановою, розробленою Міністерством оборони та підтримані Кабінетом міністрів.

"Мета реформи – забезпечити єдиний високий стандарт харчування для кожного пораненого військовослужбовця, незалежно від місця його лікування чи реабілітації", — ідеться у повідомленні.

У листопаді Міноборони ініціювало удосконалений механізм надання покращеного харчування військовослужбовцям у закладах охорони здоров’я усіх форм власності.

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