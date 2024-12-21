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МВФ завершив шостий перегляд програми фінансування України, схваливши транш у 1,1 млрд доларів

Мінфін стверджує, що держава виконала усі структурні маяки та ще декілька достроково.

МВФ завершив шостий перегляд програми фінансування України, схваливши транш у 1,1 млрд доларів
Фото: EPA/UPG

За повідомленням на сайті Міністерства фінансів України, Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила шостий перегляд в рамках програми фінансування нашої держави та погодила надання траншу у розмірі близько 1,1 мільярда доларів.

Україна, як стверджують в уряді, виконала п'ять передбачених МВФ структурних маяків та ще з трьох досягла результату достроково. 

Йдеться про зміни до Митного кодексу, огляд довоєнних практик середньострокового бюджетного планування, оцінку фінансових ризиків, визначення фінансового стану підприємств теплопостачання, розробку політики управління державною власністю у підприємствах, зміни щодо регулювання у сфері енергетики, формування нового складу Наглядової ради "Укренерго" та зміни до закону "Про Рахункову палату". 

Загалом за час програми Україна виконала 35 структурних маяків та отримала транші на суму 8,7 мільярда доларів. МВФ підвищив прогноз щодо економічного зростання держави до 4% у 2025 році.  

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