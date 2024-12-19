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АМКУ виявив ознаки монополії у BlaBlaCar і надав компанії рекомендації

У разі їх невиконання регулятор розпочне провадження.

АМКУ виявив ознаки монополії у BlaBlaCar і надав компанії рекомендації
Фото: BlaBlaCar

Антимонопольний комітет виявив ознаки монополії у ТОВ "І-ТРЕВЕЛС", яке управляє онлайн-платформою спільних автомобільних поїздок BlaBlaCar

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Комітет надав управляючій компанії обов’язкові до розгляду рекомендації щодо припинення зазначених дій протягом двох місяців. У разі їх невиконання регулятор розпочне провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Також окремо АМКУ дослідив питання порядку встановлення, сплати та повернення сервісного збору за користування сервісами цієї онлайн-платформи. 

"Наразі товариство не надало належного пояснення механізму ціноутворення сервісного збору", - зазначили в АМКУ. 

Також регулятор виявив, що за однакових умов скасування бронювання поїздки пасажиром (тобто не з вини водія) одному пасажиру, на власний розсуд товариства, повернуто сервісний збір, а іншому - ні. Водночас компанія не інформує пасажирів на момент отримання послуги про всі умови повернення такого збору. 

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