АМКУ виявив ознаки монополії у BlaBlaCar і надав компанії рекомендації

Антимонопольний комітет виявив ознаки монополії у ТОВ "І-ТРЕВЕЛС", яке управляє онлайн-платформою спільних автомобільних поїздок BlaBlaCar.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Комітет надав управляючій компанії обов’язкові до розгляду рекомендації щодо припинення зазначених дій протягом двох місяців. У разі їх невиконання регулятор розпочне провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Також окремо АМКУ дослідив питання порядку встановлення, сплати та повернення сервісного збору за користування сервісами цієї онлайн-платформи.

"Наразі товариство не надало належного пояснення механізму ціноутворення сервісного збору", - зазначили в АМКУ.

Також регулятор виявив, що за однакових умов скасування бронювання поїздки пасажиром (тобто не з вини водія) одному пасажиру, на власний розсуд товариства, повернуто сервісний збір, а іншому - ні. Водночас компанія не інформує пасажирів на момент отримання послуги про всі умови повернення такого збору.