АМКУ з'ясовує причини підвищення цін на курячі яйця в жовтні цього року і 2022-го

В Комітеті зауважили, що стрімке підвищення цін схоже на те, що було у вересні-жовтні 2022 року.

Антимонопольний комітет України досліджує причини підвищення цін на курячі яйця у жовтні 2024 року.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Комітет уже направив вимоги про надання інформації суб'єктам господарювання, які:

безпосередньо здійснюють виробництво яєць та формують первинну пропозицію на відповідному товарному ринку;

займаються продажем яєць;

здійснюють виробництво комбікормів, вартість яких є однією з основних складових собівартості яєць.

"АМКУ звернув увагу на стрімке підвищення цін на курячі яйця у жовтні 2024 року, схоже на те, що відбулось у вересні-жовтні 2022 року. Враховуючи зазначене, часові межі дослідження були розширені з метою охоплення ситуації 2024 року. Разом із цим, предмет, об’єкт та суб’єктний склад дослідження залишаються незмінними", - йдеться в повідомленні.