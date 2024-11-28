АМКУ з'ясовує причини підвищення цін на курячі яйця в жовтні цього року і 2022-го

Антимонопольний комітет України досліджує причини підвищення цін на курячі яйця у жовтні 2024 року.
Про це повідомила пресслужба АМКУ.
Комітет уже направив вимоги про надання інформації суб'єктам господарювання, які:
- безпосередньо здійснюють виробництво яєць та формують первинну пропозицію на відповідному товарному ринку;
- займаються продажем яєць;
- здійснюють виробництво комбікормів, вартість яких є однією з основних складових собівартості яєць.
"АМКУ звернув увагу на стрімке підвищення цін на курячі яйця у жовтні 2024 року, схоже на те, що відбулось у вересні-жовтні 2022 року. Враховуючи зазначене, часові межі дослідження були розширені з метою охоплення ситуації 2024 року. Разом із цим, предмет, об’єкт та суб’єктний склад дослідження залишаються незмінними", - йдеться в повідомленні.
- У 2022 рок з вересня 2022 року з’являються повідомлення про подорожчання курячих яєць у вітчизняних торговельних мережах. У жовтні АМКУ розпочав розслідування.
- У квітні минулого року повідомлялося, що у Великодньому кошику в порівнянні з 2022 роком, крім курячих яєць, подорожчали свинина і молочні продукти. Найбільше зросла вартість яєць - удвічі.