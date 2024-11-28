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АМКУ з'ясовує причини підвищення цін на курячі яйця в жовтні цього року і 2022-го

В Комітеті зауважили, що стрімке підвищення цін схоже на те, що було у вересні-жовтні 2022 року.

АМКУ з'ясовує причини підвищення цін на курячі яйця в жовтні цього року і 2022-го
Фото: Катя Куницкая

Антимонопольний комітет України досліджує причини підвищення цін на курячі яйця у жовтні 2024 року.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Комітет уже направив вимоги про надання інформації суб'єктам господарювання, які: 

  • безпосередньо здійснюють виробництво яєць та формують первинну пропозицію на відповідному товарному ринку; 
  • займаються продажем яєць;
  • здійснюють виробництво комбікормів, вартість яких є однією з основних складових собівартості яєць. 

"АМКУ звернув увагу на стрімке підвищення цін на курячі яйця у жовтні 2024 року, схоже на те, що відбулось у вересні-жовтні 2022 року. Враховуючи зазначене, часові межі дослідження були розширені з метою охоплення ситуації 2024 року. Разом із цим, предмет, об’єкт та суб’єктний склад дослідження залишаються незмінними", - йдеться в повідомленні. 

  • У 2022 рок з вересня 2022 року з’являються повідомлення про подорожчання курячих яєць у вітчизняних торговельних мережах. У жовтні АМКУ розпочав розслідування.
  • У квітні минулого року повідомлялося, що у Великодньому кошику в порівнянні з 2022 роком, крім курячих яєць, подорожчали свинина і молочні продукти. Найбільше зросла вартість яєць - удвічі. 
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