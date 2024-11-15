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Лише 1% українців може дозволити собі купити все, що забажає, - опитування

48 % відповіли, що їм вистачає на їжу і одяг, але для купівлі чогось дорожчого доводиться відкладати. 

Лише 1% українців може дозволити собі купити все, що забажає, - опитування
Ілюстративне фото
Фото: 23 канал

Серед українських сімей лише 1,2% можуть дозволити собі купити все, що забажають.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

Так, 9,1% респондентів вказали, що їм не вистачає грошей навіть на їжу. Ще 32% відповіли, що на їжу їм вистачає, але купувати одяг уже важко. 48% відповіли, що вистачає на їжу і одяг, але для купівлі чогось дорожчого (наприклад, побутової техніки) доводиться відкладати.

Крім того, 7,4% зазначили, що їм вистачає на все, заощаджень вимагають лише дуже дорогі покупки (наприклад, авто).

Стан справ у працюючих кращий, ніж у решти опитаних, там тільки чверті родин (25,2%) вистачає грошей лише на їжу. Більшість (56,9%) може дозволити собі їжу й одяг, а на купівлю чогось дорожчого вже має відкладати. Але стрімке зростання рівня бідності ставить під загрозу можливість людей похилого віку про себе піклуватися.

"Висновок, який можна зробити на основі отриманих відповідей, - поточний рівень доходів українців і розподіл отриманих доходів, у яких з великим відривом переважають базові видатки, може підтримувати лише відповідні базові сектори економіки, передусім виробництво продуктів харчування. І відповідно всі «небазові» напрями тією чи іншою мірою стикатимуться із недостатнім попитом", - зазначили в Центрі Разумкова.

Нагадаємо, що близько третини українців оцінюють добробут своєї родини як "дуже поганий".

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